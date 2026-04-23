Gazeteci Alican Uludağ 21 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Alican Uludağ hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi yayma" gibi suçlamalarla 20 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan Uludağ, özgürlüğünden mahrumiyetinin 90. gününde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Deutsche Welle (DW) Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın İstanbul’da başlayıp Ankara’ya taşınan yargı süreci, duruşma gününün belirlenmesiyle yeni bir safhaya geçti. Mahkeme, Uludağ’ın avukatları tarafından sunulan tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YETKİ TARTIŞMASI ANKARA’DA SON BULDU

Süreç, İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesine rağmen "yetkisizlik" kararı vererek dosyayı Ankara’ya göndermesiyle bir süreliğine belirsizliğe girmişti. Dosyanın geçtiğimiz Pazartesi günü ulaştığı Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensip zaptı ile duruşmanın 21 Mayıs 2026 saat 10.00’da yapılmasına hükmetti.

AĞIR CEZA İSTEMİ: 19 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

DW Türkçe'nin aktardığına göre Uludağ hakkındaki suçlamalar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı 13 ayrı paylaşıma dayandırılıyor. İddianamede gazeteci için şu suçlamalar yöneltiliyor:

Cumhurbaşkanına alenen hakaret (1 yıldan 4 yıla kadar)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (1 yıldan 3 yıla kadar)

Hükümeti ve yargı organlarını alenen aşağılama (6 aydan 2 yıla kadar)

TCK 43. madde kapsamındaki "zincirleme suç" hükümleri uygulandığı takdirde, Uludağ için talep edilen toplam hapis cezası üst sınırının yaklaşık 19 yıl 6 aya kadar ulaşabileceği hesaplanıyor.