Gayrimenkul sitelerine zorunluluk geldi Resmi Gazete'de yayınlandı

Taşınır ve taşınmaz alım satım sitelerine Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirim verme zorunluluğu geldi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, menkul-gayrimenkul sitelerine satış ve kiralama bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na verme zorunluluğu getirildi.

Taşınır-taşınmaz alım-satım sitelerine, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin olarak GİB'e bildirimde bulunacak.

Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek. GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek.

Bu sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB'e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacaklar. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacaklar.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos tarihine kadar GİB'e yapacaklar.

Tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs'a kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs'a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos'a kadar yapmaları gerekiyor.