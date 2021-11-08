Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere hatla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul için yapılan raylı sistem çalışmalarında tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "37,5 kilometrelik metro hattımız, kent merkezi ile güzergah üzerindeki ilçeleri, mahalleleri ve havalimanına olan yoğun trafik akışının yükünü önemli oranda azaltacak, hem vatandaşlarımıza hem de yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldıracaktır. İstanbul ile birlikte, ülke genelindeki 12 şehrimizde, halkımızın hizmetinde olan raylı sistem hatlarımızın toplam uzunluğu 811,5 kilometreye ulaştı. Bu hatların 312 kilometresi, bakanlığımız tarafından inşa edilerek milletimizin hizmetine sunuldu. Bu hatlarımızın yanı sıra Bakanlık olarak inşasını sürdürdüğümüz 14 ayrı raylı sistem projesinin uzunluğu, 185 kilometreyi buluyor. İstanbul’da bakanlığımız tarafından yaptığımız ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğu ise, 80 kilometre. Daha da önemlisi, güzel İstanbul’da hâlen canla başla yürüttüğümüz 7 ayrı büyük raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 103 kilometredir" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismalioğlu 259 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla 363 kilometreye ulaşacağını kaydetti.

Yapılan projelerin İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldıracağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bizler hamasetin değil, hizmet siyasetinin temsilcileriyiz. Bizler dünya kenti İstanbul'un toplu ulaşımda konforunu, hızını arttırmanın peşindeyiz. Bizler, İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Bu arzumuzun, sevdamızın bir sonucu olarak, gözbebeğimiz İstanbul'un raylı sistem ağının yarısını bakanlık olarak yapmış olacağız" diye konuştu.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının 9 istasyonu ve 37,5 kilometrelik uzunluğu olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi hattımızın ilk ray kaynağı 18 Ocak 2020’de yapılmıştı. TBM tünellerinin tamamlama programını da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmiştik.

Dört aşama hâlinde tren setlerimizi raylara indirdik. Toplam 10 ayrı set trenin testlerinin yapıldığı hattımızda devam eden işlerimiz hakkındaki bazı bilgileri sizlerle paylaşayım: Ray altı betonları ve prekast panel imalat ve montajlarıyla birlikte, ray serim işlerimiz tamamlanmıştır. Tünel ve betonarme ince işçiliklerimiz sürüyor. Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve Havalimanı istasyonlarımızda ince iş ve çevre düzenlemeleri yoğun şekilde devam ediyor.

Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın, an itibarıyla yüzde 96’sı tamamlandı. İstanbul havalimanımızın gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, hattımızın Havalimanı bölümünde; İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri için üç ayrı istasyon tasarladık.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattımız İle İstanbul ve Türkiye'ye birçok en ve ilkleri yaşatıyor ve rekorları da alt üst ediyoruz. Bu metro hattımızda, günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde, birkaç kez dünya rekoru kırdık. Saatte 120 kilometre ile ‘Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Eş zamanlı olarak 10 TBM’in imalat yaptığı projemiz bu özelliği ile de, ipi göğüslemektedir. Gayrettepe istasyonundaki 72 metreye yakın derinliğiyle de rekor kıran metro hattımız, demiryolu üst yapı imalatındaki prekast panelle de bir ilki oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, metro hattında yeli ve milli ürünlerin de kullanılacağına dikkat çekerek, "Milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde, iç ve dış mihraklara rağmen, bugün her alanda olduğu gibi toplu ulaşım yatırımlarında da yerli ve milli ürünlerimizin oranını arttırmaya devam ediyoruz. Akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak, yerli ve millîlik hamlemizin güzel bir örneğini teşkil edecek. Hattımızda hizmet edecek araçlarımızda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin kullanım oranı en az yüzde 60’ı yerli olacak. Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak. Yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek olan ergonomik iç tasarımlı araçlar kullanılacak. Hattımızda ayrıca, valiz, bisiklet ve scooter bağlama alanları da olacak. Tamamen Türk mühendisler tarafından üretilen sinyal sistemi sayesinde trenlerimiz, saatte 120 kilometre hızla emniyetli seyahat imkânı sağlayacaklar. Tüm özellikleri ile Yeni Türkiye’yi yansıtan hattımız; kullanıcı dostu özellikleri öne çıkan, alternatif ulaşım araçlarıyla entegre, teknolojiyi yolcularımızın hız ve güvenliği için kullanan, Türk mühendisliğinin eserleri arasında yerini alacaktır.

Ayrıca hattımızın inşaatında; 122 adet yürüyen merdiven ile birlikte 45 adet de asansör imalatı yapıldığını da eklemek isterim" dedi.

İstanbul Havalimanı metro hattının ulaşım süreleri ile ilgili de bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Aynı zamanda entegre bir hat olan Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattımız; Kağıthane İstasyonu’nda Kabataş-Mahmutbey Metro hattına bağlanmaktadır. Hattımız, Gayrettepe İstasyonu’nda Yenikapı-Hacıosman Hattına, İstanbul Havalimanı İstasyonu’nda da yapım hazırlıkları devam eden Yüksek Hızlı Tren hattına ve yapımı devam eden Marmaray Küçükçekmece Halkalı Başakşehir Arnavutköy İstanbul Havalimanı hattı ile de bütünleşik olacaktır. Hattımızın işletmeye alınmasıyla birlikte; İstanbul entegre raylı sistem ağı sayesinde; Göktürk-İstanbul Havalimanı arası; seyahat süresi 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı arası; 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası; 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası; 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası; 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası; 48 dakikaya ve Küçükçekmece-Kemerburgaz arası; 50 dakikaya inecektir".

İstanbul Havalimanı Metro hattının ulaşımda kolaylığın yanı sıra emniyet, hız kazandırma ve işletme sırasında da ciddi tasarruflar sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Hattın hizmete girmesiyle birlikte, 2024-2043 yılları arasında; Karayolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon Euro olacağını öngörüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Test sürüşünde İstanbul Havalimanı'na kadar olan 30 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 30 dakikada kat edeceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbullular’ın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe İstasyonu’muzun yapımını tamamlayıp, test aşamasına geleceğiz" dedi.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde de bulunan Bakan Karaismalioğlu, şöyle devam etti:

"Bir tarafta yeni ve faydalı projeler için canla başla çalışanlar, diğer tarafta temel atmama törenleri düzenleyenler. Bir tarafta, yeni metro hatlarını hızla yapanlar diğer tarafta, yapımı devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökenler. Bir yanda gece-gündüz çalışanlar, diğer yanda, ellerindeki otobüslerin bakımlarını bile yapamayıp yolda kalmalarına sebep olanlar. Bir yanda halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla İstanbul'u başarısızlık girdabına sürükleyenler. Halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye’yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler. Bir yanda İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazı'nı ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler. Bu tür kıyaslamaları çok daha artırmak mümkündür. Ancak biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de. Emek hırsızlarını, gözlerini iktidar hırsı bürümüş ve her türlü kirli odakla iş birliği yapmaya hevesli olanları uyarıyoruz. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor".