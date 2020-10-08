GATA'dan atılan Menzilci Ali Edizer'e dava şoku! Eşinin sonuçlarına baktı diye erkek doktora saldırmış!
'Boşanmayın ikinci eş alın' sözleri sonrası görevden alınan GATA'nın eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den yeni skandallar. Eşinin mamograifi sonucuna baktı diye erkek doktora saldırdığı ve hakkında dava açıldığı ortaya çıkan Edizer'in, gazeteci Saygı Öztürk'e yönelik paylaşımı da olay... Edizer hakkında ANAP Platformu suç duyurusunda bulundu...
"Boşanmayın ikinci eş alın" sözleri nedeniyle büyük tepki çeken ve görevden alınan GATA eski Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizer'in yeni bir marifeti daha ortaya çıktı. Menzil tarikatı mensubu olduğunu gizlemeyen Edizer, eşinin mamografi sonuçlarına baktığı gerekçesiyle GATA'da görevli bir erkek doktora saldırdığı ortaya çıktı. Saldırdığı meslektaşı da tekerlekli sandalyede görev yapan bir profesör... Ali Edizer, kendisi ile görüşmek isteyen Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün WathsApp mesalarını da sosyal medya hesabından ifşa ederek dalga geçti. 8 ay Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaptığı eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bu arkadaş normal değil" dedi. ANAP Platformu üyesi bir grup, iğrenç Mesut Yılmaz payşalımı nedeniyle Ali Edizer hakkında suç duyurusunda bulundu.
ANAP'lılar Ali Edizer hakkında suç duyurusu yaptı
ANAP Platformu üyesi bir grup Ankara Adliyesi önünde toplanarak, sosyal medya hesabı Twitter'dan eski Başbakan Mesut Yılmaz'a yönelik çirkin paylaşımlar yapan Ali Edizer'e tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan avukat Özgür Salman, "Edizer, bu paylaşımında eski başbakanımızın bir an önce ölmesi temennisini belirtmiş, İmam Hatip Lisesi mezunlarını da ilgili paylaşımında gasilhanelerdeki pamuk görevlisi durumunda karikatürize etmiştir. Ülke yöneticilerinin eleştirilmesi işleyen demokrasilerde var olması gereken bir olgu; ancak hasta yatağında sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir insana ölüm dilemek toplumda ayrımcılık yaratacağı gibi bunu başkaca kurumlara ihale etmek de genel anlamda ne toplumsal inançlara ne örf ve töreye ne de hukuk kurallarına uymaz" dedi.
Salman, bu topraklarda hastaya 'geçmiş olsun' denildiğine dikkat çekerek, "Hele bunu yapan şüphelinin doktor olması hiç kabul edilebilecek bir durum değildir. Hasta psikolojisini en çok anlamasını beklediğimiz, hastaları iyileştirmekle mükellef bir mesleğin mensubunun hastanın bir an önce ölmesini dilemesi noktasını ise hekimlik mesleğine dair mesleki ve idari kurumların takdirine bırakmaktayız" diye konuştu. Ellerinde Mesut Yılmaz'ın fotoğraflarını taşıyan grup, açıklamanın ardından Edizer hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'hakaret' ve 'nefret, ayrımcılık' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşına saldırmış
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevinden alınmıştı. Menzil tarikatına mensup olduğu ileri sürülen Edizer'in 2018'de meslektaşına saldırmaktan yargılandığı da ortaya çıktı.