GATA'dan atılan Menzilci Ali Edizer'e dava şoku! Eşinin sonuçlarına baktı diye erkek doktora saldırmış!

ANAP'lılar Ali Edizer hakkında suç duyurusu yaptı

ANAP Platformu üyesi bir grup Ankara Adliyesi önünde toplanarak, sosyal medya hesabı Twitter'dan eski Başbakan Mesut Yılmaz'a yönelik çirkin paylaşımlar yapan Ali Edizer'e tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan avukat Özgür Salman, "Edizer, bu paylaşımında eski başbakanımızın bir an önce ölmesi temennisini belirtmiş, İmam Hatip Lisesi mezunlarını da ilgili paylaşımında gasilhanelerdeki pamuk görevlisi durumunda karikatürize etmiştir. Ülke yöneticilerinin eleştirilmesi işleyen demokrasilerde var olması gereken bir olgu; ancak hasta yatağında sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir insana ölüm dilemek toplumda ayrımcılık yaratacağı gibi bunu başkaca kurumlara ihale etmek de genel anlamda ne toplumsal inançlara ne örf ve töreye ne de hukuk kurallarına uymaz" dedi.