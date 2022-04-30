Gastronomi yazarı Vedat Milor'den: Bir pizzanın iyi olup olmadığını nasıl anlarız?

“Nasıl ve ne sürede ve ne miktarda mayalanmış? Gerçek Napoli pizzası çok az miktarda ve hem oda sıcaklığında hem de uzun sürede mayalanıyor. Örneğin Nappo, bir pizzada sadece 0.1 gram maya kullanıyor. Pideyle pizza arasındaki temel fark bu. Az maya aynı zamanda uzun fermantasyon süreci demek... Süre hava sıcaklığına göre değişiyor ama 24 saat normal. Kullanılan maya genelde yaş bira mayası. Napoli ve Caserta’daki bazı ünlü pizza ustaları kendilerine özgü doğal mayaları kullanıyor. Uzun süre fermantasyon ve az miktar maya demek hafif ve mideye oturmayan pizza demek. Hem leziz hem de hazmı kolay.”