Gastronomi yazarı Vedat Milor! İzmir lobisi kaybetti dedi ortalık yıkıldı

Sözlükte simit için 'Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü' açıklamasında bulunuldu. Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor da, sosyal medya hesabından duruma esprili bir üslupla yaklaşarak, İzmir lobisinin kaybettiğini belirtti. Milor ayrıca, "Yani İngilizler bile 'Turkish bagel' ifadesini bırakıp doğrudan 'simit' derken İzmirliler hala 'gevrek' diyor" değerlendirmesinde bulundu.