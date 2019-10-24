Gastronomi yazarı Vedat Milor! İzmir lobisi kaybetti dedi ortalık yıkıldı
Simitin Oxford sözlüğüne simit olarak girmesinin ardından İzmirliler gevreğin simitten daha güzel olduğunu belirterek "Oxford Sözlüğü'ne gevrek girmeliydi" yorumunda bulundu.
Oxford İngilizce Sözlüğü'ne ekim ayı güncellemesinde farklı ülkelerden birçok kelime eklendi. Türkiye'den sözlüğe giren kelime ise 'simit' oldu.
Sözlükte simit için 'Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü' açıklamasında bulunuldu. Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor da, sosyal medya hesabından duruma esprili bir üslupla yaklaşarak, İzmir lobisinin kaybettiğini belirtti. Milor ayrıca, "Yani İngilizler bile 'Turkish bagel' ifadesini bırakıp doğrudan 'simit' derken İzmirliler hala 'gevrek' diyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ancak simidin sözlüğe girmesi, İzmirlilerin fikrini değiştirmedi. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevrek ile simit arasındaki farkı açıkladı, gevreğin de Oxford Sözlüğü'ne girmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.
Yapılışından dolayı gevrek ve simit arasında fark bulunduğunu anlatan Şükrü Erişen, "İstanbul dilinde simit olarak alışkanlık oluşmuş. İzmir ise gevrek diyor. Yapılışı da yöresel olarak da farklı. İzmir çıtır gevreği seviyor.