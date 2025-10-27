Gassal'ın 3. sezonuna o bomba oyuncu dahil oluyor! Kimsenin aklının ucundan geçmezdi... 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi, ilk iki sezonuyla çok ses getirdi. Gassal'ın 3. sezonu merakla beklenirken kadroya bomba bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı. Yeni sezonu bekleyenleri heyecanlandıran bu isim bakın kim... Herkes sabırsızlıkla 3. sezonun yayınlanmasını bekliyor. Peki Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Kadroya dahil olan oyuncu kim?
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ilk iki sezonuyla çok ses getirmişti. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığını popüler dizinin 3. sezonu izleyenler tarafından sabırsızlıkla beklenirken, kadroya dahil olan o bomba isim ortaya çıktı. Her görenin şaşırdığı bu isim, yeni sezonu bekleyen izleyicilerin heyecanını arttırdı. Bakın Gassal 3. sezonda kadroya hangi isim dahil oldu...
Sosyal medyada da Timuçin Esen'in Gassal olarak dizide yer alacağının ortaya çıkmasıyla seyirciler heyecanlandı.
GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN?
TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisi için gözler 3. sezona çevrildi. Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında 3. sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını duyururken, oyuncu Mehmet Bilge Yıldız’ın 28 Mayıs 2025’te sosyal medyada paylaştığı “Gassal 3. Sezon Çekimleri Başlamıştır” açıklaması hayranları heyecanlandırdı.
Ancak henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.