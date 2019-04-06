Garip filminin Fatoş'un son hali olay oldu bakın şimdi ne yapıyor
Yeşilcam'ın efsane filmlerinden olan başrollerini Kemal Sunal ile Ece Alton'un paylaştığı Garip filmindeki haylaz Fatoş şimdi ne yapıyor dersiniz? İşte, futbol düşkünü Kemal'in evladı gibi büyüttüğü haşarı Fatoş'un son hali...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan aşrollerini Kemal Sunal ve Ece Alton'un paylaştığı 1986 yapımı Garip filmi, ilk yayınlandığı yıllarda 7'den 77'ye herkesin gönlüne taht kurdu.
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Efsane oyuncu Kemal Sunal, filmde geçinmek için her türlü işi yapan, futbol sevdalısı bir genci canlandırıyordu. Filmin ana konusu ise bu gencin, bir gün yol kenarında bulduğu terk edilmiş bebeği kendi öz kızı gibi sahiplenmesi...
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Filmdeki terk edilmiş kız çocuğunu canlandıran Ece Alton, o dönem başarılı oyunculuğu ve şirin görüntüsüyle akıllara kazınmıştı.
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Ece Alton'un ekran macerası kısa sürdü.
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