Garanti Mobil uygulaması çöktü mü? Açıklama geldi

Garanti BBVA’nın mobil bankacılık uygulamasına 2 Mayıs itibarıyla erişim sağlayamayan kullanıcılar, sosyal medyada giriş sorunlarını ve işlem yapılamadığını dile getirdi. Banka, sistemlerinde teknik aksaklık yaşandığını ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Abone ol

Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetine erişmeye çalışan kullanıcılar, 2 Mayıs itibarıyla uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, pek çok kişi mobil uygulamaya giriş yapamadığını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediğini dile getiriyor.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" ve "cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır. Uygulamanıza tekrar giriş yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz" mesajlarıyla karşılaştılar.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Garanti Bankası mobil uygulamasında 2 Mayıs Cuma günü erişim sorunu meydana geldi. Konuyla ilgili olarak bankanın resmi X (Twitter) hesabı üzerinden peş peşe açıklama yapıldı.