BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,76
ALTIN 4.037,29
HABER /  GÜNCEL

Garanti Mobil uygulaması çöktü mü? Açıklama geldi

Garanti Mobil uygulaması çöktü mü? Açıklama geldi

Garanti BBVA’nın mobil bankacılık uygulamasına 2 Mayıs itibarıyla erişim sağlayamayan kullanıcılar, sosyal medyada giriş sorunlarını ve işlem yapılamadığını dile getirdi. Banka, sistemlerinde teknik aksaklık yaşandığını ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Abone ol

Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetine erişmeye çalışan kullanıcılar, 2 Mayıs itibarıyla uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, pek çok kişi mobil uygulamaya giriş yapamadığını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediğini dile getiriyor.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" ve "cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır. Uygulamanıza tekrar giriş yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz" mesajlarıyla karşılaştılar.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI 

Garanti Bankası mobil uygulamasında 2 Mayıs Cuma günü erişim sorunu meydana geldi. Konuyla ilgili olarak bankanın resmi X (Twitter) hesabı üzerinden peş peşe açıklama yapıldı.

Garanti Mobil uygulaması çöktü mü? Açıklama geldi - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede alarm, tsunami uyarısı verildi
7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede alarm, tsunami uyarısı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Polisin üzerine otobüs süren şuursuz zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Polisin üzerine otobüs süren şuursuz zihniyet
Fiyatından yanına yaklaşılamayan etin üretimi de sert düştü
Fiyatından yanına yaklaşılamayan etin üretimi de sert düştü
Saçınız için argan yağı kullanın! Eğer soğuk kahve içiyorsanız da dikkat!
Saçınız için argan yağı kullanın! Eğer soğuk kahve içiyorsanız da dikkat!
Muhalefet dalga geçmişti diyen Erdoğan'dan Gabar petrol rakamları
Muhalefet dalga geçmişti diyen Erdoğan'dan Gabar petrol rakamları
Ülkede bir hastalık tekrar hortladı! Yıllar sonra ilk ölüm
Ülkede bir hastalık tekrar hortladı! Yıllar sonra ilk ölüm
Nisan 2025 enflasyonu ne kadar TÜİK pazartesi açıklayacak işte beklenen rakam
Nisan 2025 enflasyonu ne kadar TÜİK pazartesi açıklayacak işte beklenen rakam
Nisan 2025'de fiyatı en çok artan gıda ürünleri oldu limon fiyatları uçtu
Nisan 2025'de fiyatı en çok artan gıda ürünleri oldu limon fiyatları uçtu
RTÜK'ten KRT'ye Sultan 2. Abdülhamid incelemesi
RTÜK'ten KRT'ye Sultan 2. Abdülhamid incelemesi
Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı 5-7 Mayıs'ta santralistanbul Kampüsü'nde kapılarını açıyor
Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı 5-7 Mayıs'ta santralistanbul Kampüsü'nde kapılarını açıyor
Trump, Harvard Üniversitesi'ne karşı alınacak kararı duyurdu! "Hak ettikleri bu"
Trump, Harvard Üniversitesi'ne karşı alınacak kararı duyurdu! "Hak ettikleri bu"
Kütahya'da bir deprem daha! AFAD'dan son dakika açıklama, şiddeti kaç?
Kütahya'da bir deprem daha! AFAD'dan son dakika açıklama, şiddeti kaç?