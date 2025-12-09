BIST 11.177
Garanti BBVA'ya "Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası" ödülü

Garanti BBVA, önde gelen finans yayın grubu Euromoney tarafından "Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, teknolojiyi odağına alan yenilikçi yaklaşımı, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillenebilen esnek çözüm yapısı ve müşteri perspektifi doğrultusunda sunduğu uçtan uca hizmet modeliyle ödül almaya hak kazandı.

Bugüne kadar Euromoney'den üç kez "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülü alan banka, bu yıl kazanılan "Türkiye'nin En İyi İşlem Bankası" ödülü ise bankanın işlem bankacılığı alanındaki yetkinliğini uluslararası ölçekte farklı bir kategoriyle taçlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, bu ödülün, şirket kullanıcılarının ihtiyaçlarını derinlemesine anlayan, çevik ve teknoloji odaklı hizmet modelinin güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

Edige, "İş dünyasındaki hız, karmaşıklık ve global rekabet ortamında firmalara esneklik sağlayan kapsamlı işlem bankacılığı hizmetlerimizi, sürekli yenilenen bir vizyonla geliştiriyoruz. Müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artıran, risklerini azaltan ve nakit akışlarını daha iyi yönetmelerine imkân tanıyan bir iş ortağı olmak en büyük önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran da işlem bankacılığı alanında aldıkları bu ödülün, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren ticari işletmelerin günlük operasyonlarına değer katan çözümler üretme konusundaki kararlılıklarını perçinlediğini vurguladı.

Onaran, "Müşterilerimizin yeni ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan, onlara her durumda yanıt verebilen bir bankacılık yaklaşımı benimsiyoruz. Radikal müşteri perspektifi anlayışımız doğrultusunda, işletmelerin finansal yolculuklarında güvenilir ve uzun vadeli yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

