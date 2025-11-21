Garanti BBVA'nın destekleriyle KAGİDER "Ticaretin Kadınları"nı bir araya getirdi

Garanti BBVA'nın destekleriyle Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kadın girişimciliğini güçlendirmek amacıyla 'Ticaretin Kadınları' etkinliğini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadın girişimciliğini güçlendirmek ve iş dünyasında kadınların görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, iş dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri ve sektör temsilcilerini buluşturdu.

Kadın girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ilham verici panel ve başarı hikayelerini dinleyen katılımcılar, aynı zamanda yeni bağlantılar kurarak ve işbirlikleri geliştirerek işlerini büyütme fırsatı yakaladılar.

Etkinliğin açılış konuşmaları, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlik, eğitmen ve danışman Erdal Uzunoğlu'nun 'İlişki Sermayesi ve Bağ Kurmanın Gücü' başlıklı konuşmasıyla devam etti. Katılımcılar, ilham verici kadın girişimci hikayelerini BEE'O Propolis Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, Şef ve Seraf Restaurant Kurucusu Sinem Özler Kırangeçen ve Tasarımcı ve Perveran Marka Kurucusu Simay Bülbül'den dinledi.

​​​​​​​'Pazara Açılan Kapılar' panelinin moderatörlüğünü UN Women'den eşitlik savunucusu Ebru Nihan Celkan üstlenirken, panelde TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Mutlu ihracatın ilk adımlarını, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver perakende alanındaki fırsatları, Hepsiburada Kategori Direktörü Feyza Kandemir e-ticaretteki dönüşümü ve BBA Stratejik Marka Danışmanlığı'ndan Burcu Ağma ise yapay zekanın marka stratejilerine etkilerini ele aldı.

'Kapsayıcı bir iş dünyasını da birlikte inşa edebileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk'

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, Ticaretin Kadınları etkinliğinin, kadın girişimcilerin sadece bir araya geldiği bir buluşma olmadığını, aynı zamanda cesaretle öne çıkabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve iş dünyasında görünür olabilecekleri güçlü bir platform olduğunu belirtti.

Paylaşılan ilham verici başarı hikayelerinin, yapılan paneller ve kurulan bağlantıların, kadın girişimciliğinin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini aktaran Bezircioğlu, şöyle devam etti:

'Bu buluşmadan ayrılırken isterim ki her katılımcı, kendi potansiyeline güvenle sarılsın, cesur adımlar atmanın önemini görsün ve kendi hikayesini paylaşmaktan çekinmesin. İş dünyasında kadınların daha görünür olması, birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın gücüyle mümkün. Kadın girişimciler olarak yalnızca bireysel başarılarımızı değil, aynı zamanda daha güçlü ve kapsayıcı bir iş dünyasını da birlikte inşa edebileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk.'

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya da Dünya Kadın Girişimciler Günü'nde, Ticaretin Kadınları ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın girişimcilerle bir arada olduklarını aktardı.

Kadınların iş gücüne katılımı artırılırsa hem kadının ekonomik ve sosyal alandaki gücünü artıracağını hem de ülkenin gelişimi ve refahına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

'Garanti BBVA olarak bu bilinçle kadın girişimciliğine desteğimizin temelini, 20 yıl öncesinde attık. Sadece finansman sağlamakla yetinmiyor, cesaretlendirme, bilgiye erişim ve yeni pazarlara açılma konularında da yanlarında oluyoruz. STK'lar, kurum ve kuruluşlar ortak bir amaç için bir araya geldiğinde ne kadar güzel şeyler başarılabileceğini hepimiz biliyoruz. Ticaretin Kadınları Platformu da böyle bir oluşum.'

Kaya, kadınların bir araya geldiğinde sadece ticaret yapmadıklarını, birbirlerini cesaretlendirdiklerini ve birbirlerinin sesi olduklarına dikkati çekti.

Garanti BBVA olarak KAGİDER gibi iş ortaklarıyla, kadın girişimcilerin yanında olmaktan, birlikte üretmekten, birlikte büyümekten gurur duyduklarını aktaran Kaya, 'Biliyoruz ki bugün burada, bu salonda oturan her bir kadın girişimcinin hikayesi, başka bir kadına ilham verecek, yepyeni işbirlikleri doğacak.' değerlendirmesinde bulundu.