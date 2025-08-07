Garanti BBVA'dan Bonus kart sahiplerine kampanya

Garanti BBVA ve Mastercard'ın 30 yılı aşkın işbirliğinin simgelerinden olan "Bonus" kredi kartı, 25. yılını kullanıcılarına yönelik kampanyayla kutluyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, "harcadıkça kazandıran kredi kartı" olarak kullanıma sunulan Bonus, 10 yıl ve üzeri süreli Mastercard logolu Bonus kart sahiplerine, 30 Temmuz-14 Ağustos'ta geçerli olacak kampanya sunuyor.

Mastercard logolu Bonus kartlarını en az 10 yıldır kullanan müşteriler, Bonus üye iş yerlerinden tek seferde yapacakları 5 bin lira ve üzeri giyim alışverişlerinde 1000 lira bonus kazanacak. Kazanılan bonuslar 17 Ağustos-17 Eylül döneminde kullanılabilecek.

Kampanyaya katılmak için harcama öncesinde BonusFlaş uygulamasına giriş yaparak "Hemen Katıl" butonuna tıklanması yeterli olurken, katılımcılar arasından en eski 100 Bonus kart sahibi, kampanya haricinde 10 biner lira bonus ile ödüllendirilecek.

Dijital ödeme çözümleri, ortak markalı kartlar, sadakat programları, finansal kapsayıcılık ve siber güvenlik gibi birçok alanda geliştirdikleri ortak projelerle Garanti BBVA ve Mastercard, hem müşteri deneyimini zenginleştiriyor hem de Türkiye'de ödeme sistemleri altyapısının gelişimine katkı sunuyor.

"Bonusluları mutlu etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Bonus'un, 8 farklı banka ile çok markalı bir platforma dönüştüğünü belirtti.

Kezik, toplamda 18 milyon kişi tarafından kullanılan Bonus'un, 25. yılında Türkiye'de kredi kartı kullanan her 3 kişiden birinin cüzdanında yer aldığına dikkati çekti.

Bonus kullanıcılarının Türkiye genelinde 600 bini aşkın üye iş yerinde her gün milyonlarca işlem gerçekleştirdiğine değinen Kezik, Bonus'un 25. yılını kutlarken, bu başarıyı mümkün kılan sadık kullanıcılara özel bir kampanyayla teşekkür etmek istediklerini kaydetti.

Kezik, 9 yıl üst üste "Türkiye'nin Lovemarkları Araştırması"nda en sevilen kredi kartı seçildiklerini ve "Türkiye'nin En İtibarlı Kredi Kartı" ünvanını taşıdıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kişiselleştirme, dijitalleşme ve güven kavramlarını Bonus'un kalbine yerleştirerek, müşterilerimizin sesini dinleyerek ikinci çeyrek asra adım atıyoruz. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da müşteri deneyimini iyileştirecek yenilikçi teknolojilerle kazandıran kampanyalarla ve BonusFlaş'ın sağladığı dijital yol arkadaşlığı hizmetleriyle Bonusluları mutlu etmeye devam edeceğiz."

Kampanya vesilesiyle aynı zamanda Mastercard işbirliğinde inşa edilen büyük ekosistemi de bir kez daha görünür kılmak istediklerinin altını çizen Kezik, 30 yıllık stratejik işbirlikleriyle ödeme sistemleri alanında pek çok ilke ve inovasyona imza attıklarını aktardı.

Kezik, Mastercard'ın küresel ölçekteki deneyimini Garanti Ödeme Sistemleri AŞ'nin (GÖSAŞ) teknolojik uzmanlığıyla birleştirerek 18 milyonluk Bonus ailesi için sürekli değer ürettiklerini vurgulayarak, çeyrek asırdır kendilerine güvenen müşterileri ve Mastercard ile yan yana yürümekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"Geniş bir inovasyon ekosistemini Bonus'un kullanıcı deneyimiyle bütünleştiriyoruz"

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal da Garanti BBVA ile devam eden işbirliklerinin, Türkiye'de ödeme teknolojilerinin evriminde birçok ilke ve yeniliğe birlikte imza attıkları, çok kıymetli bir sinerjinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Gürdal, ortaklıklarının finansal kapsayıcılığın yaygınlaşmasında ve milyonlarca insanın hayatına dokunan yenilikçi çözümlerin hayata geçmesinde kritik bir rol üstlendiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bonus'un 25. yılı, bu yolculuğun en güçlü simgelerinden biri olarak, geçmişte atılan sağlam temellerin ve geleceğe dair ortak vizyonumuzun bir yansıması. Mastercard olarak, global ölçekteki deneyimimizi, güvenli, hızlı ve kapsayıcı ödeme çözümlerine dönüştürürken, yapay zekadan siber güvenliğe, temassız ödemelerden dijital cüzdanlara uzanan geniş bir inovasyon ekosistemini Bonus'un kullanıcı deneyimiyle bütünleştiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde de tüketicilerin beklentilerini aşan, günlük yaşamın her alanına entegre edilebilen çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Garanti BBVA ile birlikte, 18 milyonluk Bonus ailesinin her gününü paha biçilemez anlarla dolu hale getirmek için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."