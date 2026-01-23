Garanti BBVA'dan araç alacaklara büyük fırsat! FIAT bayilerinde anında kredi
Garanti BBVA, otomotiv sektörüne yönelik dijital finansman çözümlerini, gerçekleştirdiği işbirliğiyle FIAT bayilerine taşıdı. Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, açıklamalarda bulundu.
Garanti BBVA, otomotiv sektörüne yönelik dijital finansman çözümlerini, gerçekleştirdiği işbirliğiyle FIAT bayilerine taşıdı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında, FIAT marka araç satın alan müşteriler bayide anında taşıt kredisi kullanabiliyor.
Uygulama sayesinde müşteriler, FIAT bayilerinde araç alımı sırasında Garanti BBVA'yı tercih ederek kredi süreçlerini hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor.
Kredi başvurusu, sözleşme onayı, dijital belge yönetimi, güvenli para transferi ve satıcı onayı dahil tüm adımlar dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor.
Bayide anında taşıt kredisi çözümü, satın alma sürecini sadeleştirirken, hem müşteri hem de bayi tarafında operasyonel verimlilik sağlıyor. Dijital altyapı üzerinden ilerleyen süreç, araç alımında zaman kaybını en aza indiriyor.
Garanti BBVA, uygulamayla müşteri deneyimini otomotiv ekosistemine entegre eden çözümlerini genişletmeyi ve finansman süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmeyi sürdürüyor.
- Bayide anında ve dijital taşıt kredisi modeli
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, Türkiye'de bayide anında kredi ve dijital taşıt kredisi finansman modeliyle sektöre öncülük ettiklerini belirtti.
Öztopçu, FIAT ile hayata geçirdikleri bayide taşıt kredisi uygulaması sayesinde müşterilerinin araç satın alma süreçlerini herhangi bir şubeye gitmeden, tamamen dijital ortamda tamamlayabildiklerini anlattı.
Müşterilerinin beğendikleri aracı seçerken satın alma işlemi esnasında taşıt kredisine kolayca erişebildiklerini vurgulayan Öztopçu, şunları kaydetti: