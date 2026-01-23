Garanti BBVA'dan araç alacaklara büyük fırsat! FIAT bayilerinde anında kredi

Bayide anında taşıt kredisi çözümü, satın alma sürecini sadeleştirirken, hem müşteri hem de bayi tarafında operasyonel verimlilik sağlıyor. Dijital altyapı üzerinden ilerleyen süreç, araç alımında zaman kaybını en aza indiriyor.

Garanti BBVA, uygulamayla müşteri deneyimini otomotiv ekosistemine entegre eden çözümlerini genişletmeyi ve finansman süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmeyi sürdürüyor.