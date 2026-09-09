Garanti BBVA Yatırım'dan yatırımcılara planlı hareket etme önerisi

Garanti BBVA Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, 2026'nın ilk aylarında piyasalarda kaydedilen güçlü seyir, yaz aylarındaki jeopolitik gelişmeler ve ekonomik şartlarla birlikte yerini daha temkinli bir görünüme bıraktı.

Yatırımcıların önemli bir bölümü mevduat faizlerinin etkisiyle beklemeyi tercih ederken, Garanti BBVA Yatırım bu süreçte izlenebilecek yol haritasına dikkati çekti.

Garanti BBVA Yatırım'ın değerlendirmelerine göre, dalgalı piyasa dönemlerinde yatırım kararlarını tek bir yatırım aracına bağlı kalmadan, planlı ve kademeli bir yaklaşımla ele almak önem taşıyor. Yatırımı zamana yaymak, farklı sektörlerle çeşitlendirmek ve belirli ölçüde nakit esnekliği korumak, zamanlama riskinin daha dengeli yönetilmesine yardımcı oluyor.

Yüksek faiz dönemlerini takip eden 12-24 aylık süreçlerde hisse senetlerinin yatırımcıların gündeminde yeniden öne çıkabildiği görülüyor. Bu nedenle ideal piyasa koşullarının oluşmasını beklemek yerine farklı piyasa koşullarına karşı esnek bir yatırım yaklaşımı benimsemek ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda hareket etmek önem taşıyor.

Garanti BBVA Yatırım, gelecek dönemde iki ana temanın öne çıkabileceğini değerlendiriyor. Ekonomik yavaşlama dönemlerinde talebin görece güçlü kaldığı gıda perakendesi, telekomünikasyon, elektrik üretimi ve sağlık gibi defansif sektörler ilk temayı oluşturuyor.

İkinci temada ise büyüme potansiyelini koruyan şirketler öne çıkıyor. Güçlü ihracat ağına sahip sanayi şirketlerinin yanı sıra savunma sanayi, yazılım, teknoloji ve yapay zeka alanları yakından izlenebilir. Türkiye'de havacılık, savunma sanayi, gıda perakendesi ve seçili sanayi şirketleri, küresel piyasalarda ise teknoloji ve yapay zeka şirketleri öne çıkıyor. Bunun yanı sıra seçici olmak kaydıyla değerleme bazında cazip seviyelere yaklaşan bankacılık hisseleri takip edilebilir.

Garanti BBVA Yatırım, mevcut piyasa koşullarının ve olası düzeltmelerde oluşacak gerilemelerin, hisse senedi yatırımı bulunmayan veya sınırlı pozisyona sahip yatırımcılar için planlı ve kademeli bir başlangıç, mevcut yatırımcılar için ise portföylerini yeniden değerlendirme fırsatı sunduğunun altını çiziyor.

Bu süreçte, yatırımcıların bilgi ve analizle karar almalarını desteklemek amacıyla, yatırım uygulaması eTrader üzerinden yurt içi ve yurt dışı hisselere ilişkin günlük yatırım fikirleri ve yatırım stratejileri paylaşıyor.-

"Sorumluluğumuz, yatırımcıların, bilgi ve analizle karar almalarına destek olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, mevcut piyasa koşullarının kademeli yatırım için fırsatlar sunduğunu belirtti.

Belirsizliğin arttığı dönemlerde, yatırım kararlarını bilgi ve analizle şekillendirmenin her zamankinden daha önemli olduğunu aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımıza mesajımız net, belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmasını beklemek yerine planlı hareket etmek, tek seferlik kararlar yerine kademeli bir yaklaşımı benimsemek, çeşitlendirmeye ve disiplinli nakit yönetimine önem vermek dalgalı dönemlerde yatırımcıların en önemli pusulası. Garanti BBVA Yatırım olarak sorumluluğumuz, yatırımcıların duygularla değil, bilgi ve analizle karar almalarına destek olmak."

Türkmen, 2020'de Kovid-19 salgınının etkisiyle büyük baskı altında kalan havacılık sektöründe, belirsizliklerin azalmasının ardından yaşanan güçlü toparlanmayı hatırlatarak, kısa vadeli piyasa hareketleri yerine şirketlerin uzun vadeli potansiyeline odaklanılması gerektiğini anlattı.

Asıl sorunun "Hangi hisse yükselecek?" değil, "Hangi şirket önümüzdeki üç-beş yılda değer üretmeye devam edecek?" olması gerektiğini vurgulayan Türkmen, "Güçlü bilanço, nakit üretme kapasitesi, düşük borçluluk, ihracat gücü ve dayanıklı iş modeli bu ayrımda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma potansiyeline odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.