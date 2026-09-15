Garanti BBVA veri merkezi projesinde lider düzenleyici banka oldu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje finansmanı paketinin imzalanmasını tamamlayan banka, işlemde lider düzenleyici banka ve kredi temsilcisi rollerini üstlenerek, finansman paketinin düzenlenmesi ile koordinasyonuna liderlik etti.

Dijitalleşme ve özellikle yapay zeka kaynaklı büyümeyle önemi giderek artan veri merkezi yatırımlarına sağlanan finansman, projenin enerji verimliliği ve sürdürülebilir operasyon hedefleri doğrultusunda yeşil kredi olarak yapılandırıldı.

Söz konusu proje, veri merkezlerinde enerji verimliliğinin temel göstergelerinden Güç Kullanım Etkinliği açısından uluslararası standartlarla uyumlu performans sergilemeyi hedefliyor.

Garanti BBVA, küresel deneyimini yerel pazar bilgisiyle birleştirerek veri merkezi sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederken, Türkiye'nin dijital altyapısının gelişimine katkı sağlayacak nitelikli yatırımları finansman çözümleriyle destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, dijitalleşme ve yapay zeka yatırımlarının hız kazandığını ve bu büyümeyi destekleyecek altyapının enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kriterleriyle ele alınmasının giderek daha değerli hale geldiğini belirtti.

Finansmanın dönüşümün önemli bir unsuru olmasına rağmen asıl dönüşüm şirketlerin yatırım kararlarında, teknolojilerinde ve iş modellerinde gerçekleştiğini aktaran Edige, şunları kaydetti:

"Bugün yapılacak enerji verimliliği ve teknoloji yatırımları, şirketlerin önümüzdeki yıllardaki maliyet yapısından rekabetçiliğine kadar birçok alanı doğrudan etkileyecek. BBVA ile Küresel Bankacılık Partneri olduğumuz COP31'e yaklaşırken, sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen nitelikli yatırımların finansmanını sektörümüzün önemli sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. NGN ve Star of Bosphorus yatırımı için yapılandırdığımız bu işlem de finansmanın şirketlerin teknoloji, enerji verimliliği ve iş modeli dönüşümünü destekleyen bir kaldıraç olarak nasıl kullanılabileceğini somut biçime ortaya koyuyor."