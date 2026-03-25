Garanti BBVA Leasing'den taşıt finansmanında dijital dönüşüm

Garanti BBVA Leasing, iş makinesi finansmanında sunduğu dijital hizmet ağını taşıt finansmanını da kapsayacak şekilde genişletti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Leasing, dijital leasing altyapısını genişleterek taşıt finansmanını da dijital kanallara taşıyor.

Yeni uygulama sayesinde Garanti BBVA müşterileri, taşıt leasing işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden uçtan uca dijital olarak gerçekleştirebiliyor.

Yeni modelde müşteriler, satın almak istedikleri araç için Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden teklif girişi yapabiliyor, farklı ödeme planlarını görüntüleyerek kendileri için en uygun finansman yapısını oluşturabiliyor. Ardından leasing başvurusunu tamamlayabiliyor. Kredi değerlendirme süreci hızlıca sonuçlanırken, onaylanan başvurular için sözleşmeler de yine dijital olarak imzalanabiliyor.

Bu sayede leasing işlemlerinde talep alma, başvuru değerlendirme ve sözleşme süreçlerinin fiziki evrak ve manuel işlemlerle ortalama iki-üç gün sürdüğü geleneksel yapı, dijital kanalda birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Böylece müşteriler yatırım finansmanına çok daha hızlı erişim sağlarken önemli ölçüde zaman kazanıyor.

Türkiye'de leasing sektöründe taşıt leasing işlemlerinin dijital kanalda başvurudan sözleşme imzasına kadar uçtan uca gerçekleştirildiği uygulama olma özelliği taşıyan bu model, mikro işletmeler, KOBİ'ler, ticari ve kurumsal firmalar için alternatif yatırım finansmanı imkanı sunuyor.

Garanti BBVA Leasing'in dijital taşıt leasing çözümü, sektör açısından da öncü bir adım niteliği taşıyor. Uygulama aynı zamanda sürdürülebilir mobiliteye de katkı sağlıyor. Taşıt leasing kapsamında elektrikli ve hibrit araçların da finanse edilebilmesi, işletmelerin daha çevreci araç yatırımlarını kolaylaştırıyor.

"Sektörümüzde bir kez daha öncü bir adım atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, Garanti BBVA Leasing olarak müşterilerin yatırım kararlarını hızlandıran ve finansmana erişimi kolaylaştıran çözümler geliştirmeyi öncelikli gördüklerini belirtti.

Çaycı, Garanti BBVA'nın uluslararası standartlardaki güçlü dijital altyapısının sunduğu imkanlarla leasing süreçlerini yeniden tasarladıklarını ve müşterilere önemli bir kolaylık sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Taşıt leasing işlemlerini başvurudan sözleşme imzasına kadar uçtan uca dijital ortama taşıyarak sektörümüzde bir kez daha öncü bir adım atıyoruz. İşletmelerin yatırımlarını daha hızlı hayata geçirebildiği, zaman kazandığı ve finansmana kolay erişebildiği bir ekosistem oluşturmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi uygulamalarımızla müşterilerimizin süreçlerini kolaylaştırmaya ve sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz."