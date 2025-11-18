Garanti BBVA ile ICO'dan stratejik anlaşma

Garanti BBVA ile İspanya'nın ulusal kalkınma bankası Instituto de Credito Oficial (ICO), İspanyol menşeili şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek amacıyla yeni bir anlaşmaya imza attı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında, İspanyol menşeili şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek için ilk etapta 100 milyon dolara kadar finansman sağlanacak.

Bu anlaşma, ICO'nun Uluslararası Kanal Programı (International Channel Facility) kapsamında Türkiye'deki ilk finansman faaliyeti oldu. Program aracılığıyla, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu sayesinde Türkiye üzerinden Avrasya bölgesinde İspanyol menşeili projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Garanti BBVA ile yapılan anlaşma, ICO'nun BBVA Grubu ile Uluslararası Kanal Programı çerçevesinde imzaladığı 9. anlaşma oldu. Söz konusu program, İspanyol şirketlerin finansman ve likidite ihtiyaçlarına kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor. ICO, daha önce BBVA Kolombiya ile iki, BBVA Peru ve BBVA Meksika ile üçer finansman anlaşması imzalamıştı.

Garanti BBVA, ICO ile yaptığı anlaşmayla kurumsal müşterilerini destekleme konusundaki kararlılığını yansıtacak. İki kurum arasındaki işbirliği, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odaklı projelere yeni bir ivme kazandırarak İspanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek.

Etkinlik düzenlendi

Yeni anlaşmayı iş dünyasına duyurmak amacıyla Garanti BBVA Genel Müdürlüğünde etkinlik düzenlendi.

Açılış konuşmalarını İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ve ICO Uluslararası Kurumsal Finansman, Aracılık ve Devlet Fonları Genel Direktörü Fernando Salazar'ın yaptığı etkinliğe, ICO Uluslararası Kanal Programı hakkında bilgi almak amacıyla çok sayıda şirket yetkilisi de katıldı.

ICEX işbirliğiyle organize edilen etkinlikte, "İspanya ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İş Birliğinin Güçlendirilmesi: Finansman, İşbirliği ve İspanyol Yatırımcılar İçin Pazar Erişimi" başlıklı panel oturumu da gerçekleştirildi. Oturumda, bölgedeki yatırım fırsatları ele alındı.

"Bu işbirliği çok kıymetli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinem Edige, ICO ile kurdukları işbirliğinin, uluslararası bağlantıları güçlü şirketlere daha uygun koşullarda finansman sağlama hedefi açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

Edige, "Bu anlaşmayla, Türkiye'de İspanya ile ticari ya da yatırım ilişkisi bulunan firmalarımıza ICO kaynaklı fonlama imkanı sunacağız. Böylece, hem iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendiriyor hem de müşterilerimizin büyüme yolculuğuna uluslararası bir kaynakla katkı sağlamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ortaklığı, BBVA Grubu'nun küresel gücünü Türkiye ekonomisine daha fazla değer katacak şekilde kullanma fırsatı olarak gördüklerini vurgulayan Edige, Türkiye'ye yatırım yapan yabancı şirketler için güvenilir bir finansal çözüm ortağı olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Fernando Salazar da Garanti BBVA ile ICO Uluslararası Kanal Programı aracılığıyla işbirliğine başlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Salazar, "Bu adımla, İspanyol işletmelerin uluslararası genişlemelerini desteklemeye devam ediyor ve Latin Amerika, Karayipler, ABD ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde halihazırda yerleşik pazarların ötesinde, yeni pazarlarda varlığımızı güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.