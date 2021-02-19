Gara şehidi Vedat Kaya'nın babası açıkladı meğer oğlu kaçırıldıktan sonra...
IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, daha önce birkaç kez terör örgütü PKK yandaşlarının Mardin'in Derik ilçesindeki evlerine saldırması sonucu göç etmek zorunda kaldığını söyledi.
Terör örgütü PKK tarafından daha önce çeşitli tarihlerde kaçırılıp, alıkonulan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce şehit edilen 13 kişiden Mardinli polis memuru Vedat Kaya'nın babaevindeki acı dinmiyor.
Daha önce Derik ilçesinde yaşadıklarını söyleyen şehit Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, oğlunun 2015'te Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmasından sonra gösterdiği tepkiler yüzünden HDP ve PKK yandaşlarının birkaç kez evlerine saldırdığını ve çocukları için göç ettiğini söyledi.
"Çocuklarınıza sahip çıkın"
Oğlunun şerefiyle şehit olduğunu vurgulayan Şeyhmus Kaya, "Artık elinizi vicdanınıza koyun. Bırakın şu örgütü. Elinizi vicdanınıza koyun, çocuklarınız artık dağa katılmasın. Çocuklarınıza sahip çıkın. Devlet geniştir, zengindir. Sen bir simit satarsın, evini geçindirebilirsin. Örgütten ne fayda gördünüz şimdiye kadar? Bak ben 20 sene bu çocuğu okuttum. Biz fakiriz ama şerefli bir insanız. Oğlum şerefiyle şehit oldu. Bunlara prim yok. Ben daha evvel Derik'teydim, bunlara prim vermedim. Birkaç sefer evime saldırdılar. Her şeyi yaptılar bana" dedi.
Ailelerden destek ziyareti
Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babaevine taziye ziyaretleri ise sürüyor. Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, Kaya çiftini yalnız bırakmıyor.