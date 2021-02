Gara mağara krokisi! Hulusi Akar ilk kez gösterdi 13 şehit burada bulundu

GARA operasyonuyla ilgili bilinmeyen detaylar ilk kez ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda son dakika açıklamalar yaptı... 13 kişinin katledildiği mağaranın krokisini de gösterdi.

Abone ol

GARA bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinin yankıları sürerken Milli Savunma Bakanı operasyona dair TBMM Genel Kurulu'nda bilgilendirmede bulundu. Gara'da 13 kişinin katledildiği mağaranın krokilerini gösteren Hulusi Akar, "Mağara içerisinde teröristler tarafından yapılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi. 7 kapı, demir kapılar ve demir perdeler vardı' dedi.

Hulusi Akar'ın Meclis'teki açıklamasıyla Gara harekatının bilinmeyen detayları da ortaya çıktı. İşte Hulusi Akar'ın anlattıkları:

"Hedefler özenle seçilmiş"

Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir. Herhangi bir şekilde karadan destek olmadan yapılan bir operasyon olması nedeniyle daha önceki operasyonlardan farklıdır. Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır, hedefler özenle seçilmiştir. 10 Şubat saat 02:55'te uçak desteğiyle operasyon başladı. Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi. Sivil halkın can güvenliğine özen gösterilmiştir.

Özel kuvvetler helikopterle indi

Saat 5.45'te hava hücum harekatı başlatılmış, özel kuvvet unsurlarımız helikopterle inmeye başlamıştır. İlk temasta bölgelerden birinde 2 şehit ve bir yaralı olmuştur. Yaralı subayımız hastanede şehit olmuştur. Buraya mutlaka kara operasyonu yapmak mecburiyetimiz var.

"Mağara girişinde sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır"

Güvenlik tedbirleri alınarak mağaraların kapıları tahrip edilmeye çalışıldı. Bölgede el bombasına karşılık olarak mağara girişinde sadece göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Herhangi bir silah mühimmat kullanılması söz konusu değildir. Sürekli teslim ol çağrıları yapıldı. Mağara içinde ilerleme sırasında çok dar geçitlerin ve ilave demir kapıların olduğu görüldü. Uzun süren çalışmaları sonucu cuma akşam saatlerine doğru bir terörist 'ateş etmeyin, teslim olmak istiyorum' dedi, teslim alındı. 7 terörist ve 12 'si Türk vatandaşı, biri yabancı 13 kişinin olduğu, saat 5.45'te başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi.

Gara'daki mağaranın krokisi

Mağara içerisinde teröristler tarafından yapılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi. 7 kapı, demir kapılar ve demir perdeler var. Her birinin açılması, tahrip edilmesi gerekiyor. Olabildiğince teslim olma esasına dayalı bir şekilde ilerleme geliştirildi. Ve nihayet 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölgeye girildi.

Girildiğinde 13 vatandaşımızın naaşı görüldü. Operasyon kahraman personelimiz tarafından oldukça zor şartlarda gerçekleştirilmiş oldu.

"Unsurlarımız kademeli şekilde yurtiçine döndü"

Şırnak'taki adli Tıp imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle 13 şehit Malatya Adli Tıp'a teslim edildi. Şehitlerimizin naaşları yurt içine nakledildikten sonra operasyona giden unsurlarımız kademeli şekilde yurtiçine döndü. Ayın 14'ünde paramotorla hareket eden 3 terörist tespit edildi, etkisiz hale getirildi.

"Psikolojik ve maddi çok büyük zayiatlara uğradılar"

Oradaki gözetim ve istihbarat faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu operasyon sonucunda teröristlerin hem psikolojik hem de maddi olarak çok büyük zayiatlara uğradıkları kesin.