Gani Müjde'den Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlüleri listeleyen Muhammet Safi'ye tepki!
Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimleri listeye alan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'ye Gani Müjde'den tepki geldi.
Ekrem İmamoğlu, YSK'nın kararının ardından Beylikdüzü'nde açıklama yaparken ''Efendim sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Efendim iş insanıymış, konuşamazmış. Konuşacak. Konuşma vakti artık'' diyerek ünlü isimlerden destek beklediğini duyurmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun bu çağrısına birçok ünlü isimden yanıt gecikmemişti. Sosyal medya hesaplarından ''her şey çok güzel olacak'' etiketiyle paylaşım yapan ünlüler İmamoğlu'na desteklerini belirtmişti.
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi ise İmamoğlu'na desteklerini açıklayan ünlülerin isimlerinin yer aldığı bir liste hazırlayarak sosyal medya hesabından ''Kayıt'' notuyla paylaştı. Kısa sürede tepki toplayan paylaşıma bir tepki de yazar Gani Müjde'den geldi.
Gani Müjde, Muhammet Safi'ye tepkisini Twitter hesabından bir paylaşımla gösterdi. Müjde, paylaşımında ''Muhammet bey zahmet buyurmuş benim için bir takdirname hazırlamış. Sağolsun, varolsun. Bir gün torunlarıma şerefle göstereceğim bir belge bu'' dedi.