Gamzenur'un tecavüz zanlısı neden tutuklanmadı? Başsavcılıktan açıklama var

'Birine söylersen seni öldürürüm' dedi'

Yunus Emre Ç. tarafından tehdit edildiğini söyleyen Gamzenur A. ifadesine şu şekilde devam etti: “Bana, ‘Birine söylersen ya da şikayetçi olursan seni öldürürüm’ dedi. Bana evde kameraların olduğunu ve birine söylersem bu görüntüleri yayacağını söyledi. Sonra banyoya götürüp beni yıkadı ve aşağılayıcı cümleler kullandı. Beni bırakması için yalvardım ama beni yatak odasına götürüp tekrar tecavüz etti. Ardından evden gitmek için yine yalvardım. Bana boş bir kağıda imza atmamı söyledi ama kabul etmedim. Sabah saat 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Beni evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Arkadaşımın evine gittim. Daha sonra polis merkezine giderek durumu anlattım ve şikayetçi oldum.”