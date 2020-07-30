Gamzenur'un tecavüz zanlısı neden tutuklanmadı? Başsavcılıktan açıklama var
BURSA'da Gamzenur A. geçen yıl kasım ayında hastaneye gitmesi için yardım ettiği Yunus Emre Ç. tarafından tecavüz edildiğini söyledi. Sosyal medyada #gamzeyesesol başlığı TT oldu. Bursa Başsavcılığı'dan yapılan açıklamada, “Yargılama, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir” denildi.
Geçen sene 6 Kasım'da merkez Osmangazi ilçesi emek Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre Gamzenur A., evine gitmek için yürüdüğü sırada, Yunus Emre Ç. yaralı olduğunu söyleyerek genç kadından yardım istedi. Gamzenur A., bunun üzerine Yunus Emre Ç.'yi yakında bulunan bir özel hastaneye götürdü. Gamzenur A., hastaneden çıktıktan sonra Yunus Emre Ç.'nin (21) evinin önüne geldiklerinde ağzı kapatılarak, zorla eve sokuldu. Kendisine sabaha kadar 3 kez tecavüz edildiğini söyleyen Gamzenur A., sabah saatlerinde Yunus Emre Ç.’nin bir boşluğundan yararlanarak, evden kaçtı.
Olayın ardından bir arkadaşının evine giden Gamzenur A., bir süre sonra Emek Polis Karakolu’na giderek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yunus Emre Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'Ağzımı kapatarak beni apartmana sürükledi'
Olayın ardından savcılıkta verdiği ifadede, evine yürüdüğü sırada Yunus Emre Ç. ile karşılaştığını belirten Gamzenur A., “Bir arkadaşımda çamlıkta sohbet ediyordum. Sonra kalkıp eve gittim. Evimin yakınına geldiğimde tanımadığım yaralı birini gördüm. Benden yardım istedi. Ben de kendisini yürüme mesafesindeki özel bir hastaneye götürdüm. İsminin Yunus Emre olduğunu öğrendim. Tedavisinin ardından hastaneden çıktık. Benimle sohbet etti. Kendisine üzüldüğüm için sohbet etmeyi kabul ettim. Evimin yakınındaki bir parkta oturduk. Yunus Emre bir süre sonra eve gitmek istedi. Birlikte eve doğru yürüdük. Bir evin önüne geldiğimizde bana içeride bir şey olduğunu söyledi. Sonra aniden ağzımı kapatarak, beni apartmana sürükledi. Bağırdım ama kimse duymadı. Sonra beni kapısı açık olan bir eve sürükledi. Tekrar ağzımı kapatıp beni yatak odasına götürdü. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya başladı. Boynumu sıktığı için bayıldım. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye giriyordu. Engel olmaya çalıştım fakat gücüm yetmedi” dedi.
'Birine söylersen seni öldürürüm' dedi'
Yunus Emre Ç. tarafından tehdit edildiğini söyleyen Gamzenur A. ifadesine şu şekilde devam etti: “Bana, ‘Birine söylersen ya da şikayetçi olursan seni öldürürüm’ dedi. Bana evde kameraların olduğunu ve birine söylersem bu görüntüleri yayacağını söyledi. Sonra banyoya götürüp beni yıkadı ve aşağılayıcı cümleler kullandı. Beni bırakması için yalvardım ama beni yatak odasına götürüp tekrar tecavüz etti. Ardından evden gitmek için yine yalvardım. Bana boş bir kağıda imza atmamı söyledi ama kabul etmedim. Sabah saat 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Beni evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Arkadaşımın evine gittim. Daha sonra polis merkezine giderek durumu anlattım ve şikayetçi oldum.”