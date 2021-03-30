Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması! 'Yasal haklarımı kullanacağım'

Oyuncu Gamze Özçelik'in sosyal medyada kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi sorularına, "İstanbul sözleşmesi yaşatır bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz?' diyenler var. Ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" cevabını verdiği iddia edilmişti.