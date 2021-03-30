Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması! 'Yasal haklarımı kullanacağım'
Gamze Özçelik'in İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili olarak "Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" yanıt verdiği öne sürülmüştü. Özçelik, bu konuya sosyal medyadan açıklık getirdi.
Oyuncu Gamze Özçelik'in sosyal medyada kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi sorularına, "İstanbul sözleşmesi yaşatır bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz?' diyenler var. Ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" cevabını verdiği iddia edilmişti.
Farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan eski oyuncu, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı.
Açıklamanın kendisine ait olmadığını ifade eden Özçelik, paylaşımında, "Tek Twitter hesabım budur. Adıma açılmış hesaplar ve söylenen sözler tarafıma ait değildir. Yeri geldiğinde adli mercilere başvuracağımın bilinmesini rica ediyorum. Hayırlı geceler" dedi.
Ardından bir açıklama daha yapan 38 yaşındaki Gamze Özçelik, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hiçbir mecrada, hiçbir açıklamam olmamıştır. Yazılanlar bir fan sayfasına aittir. Benmişim gibi sayfa açan, yazılar yazan ve yalan haber yapan mecralara karşı üzülerek yasal hakkımı kullanacağım. Herkesi daha hassas olmaya davet ediyorum."