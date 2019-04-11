Gamze Özçelik'ten duygulandıran Sudan paylaşımı!
SUDAN 'daki darbeye Türkiye'den de tepki geldi ve herkesi şoke etti. Darbe haberiyle sarsılan isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu.
SUDAN 'dan gelen darbe haberiyle dünyanın gözü bu ülkeye çevrildi, ordu devlet televizyonunu ele geçirdi, Cumhurbaşkanlığı Sarayını kuşattı. Hartum havalimanından uçak seferleri durdurulurken, iktidar partisi liderlerinin gözaltına alınmaya başlandı. Sudan'da dünyanın gözü önünde bir darbe gerçekleştirildi.
Sudan'daki darbeye Türkiye'den de tepki geldi ve herkesi şoke etti. Darbe haberiyle sarsılan isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu. Oyunculuğu bırakıp dernek kuran ve kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, Afrika'da su kuyularının açılışına gidiyordu. Afrikalı kadın ve çocuklara yardım eli uzatan Gamze Özçelik, bugün yine yardım işi için Sudan'a gitmeye hazırlanırken darbe haberini aldı. Sudan'da, darbenin gerçekleşmesiyle havalimanı kapatıldı.
O mazlumlar için endişe duyuyoruz
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gamze Özçelik, "Bugün yeniden yüzlerce yetimimize aş olmak, hane olmak için Sudan'a gidiyorduk. Devrim... Darbe... Ne yaşanırsa yaşansın en çok o mazlumlar için endişe duyuyoruz.
Orada yaşayanlar için dua ediyoruz!
Orada yaşayan, Allah rızası için hizmet eden kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Allah’a emanetsiniz çocuklarım, yoldaşlarım.