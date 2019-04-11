Gamze Özçelik'ten duygulandıran Sudan paylaşımı!

Sudan'daki darbeye Türkiye'den de tepki geldi ve herkesi şoke etti. Darbe haberiyle sarsılan isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu. Oyunculuğu bırakıp dernek kuran ve kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, Afrika'da su kuyularının açılışına gidiyordu. Afrikalı kadın ve çocuklara yardım eli uzatan Gamze Özçelik, bugün yine yardım işi için Sudan'a gitmeye hazırlanırken darbe haberini aldı. Sudan'da, darbenin gerçekleşmesiyle havalimanı kapatıldı.