Gamze Özçelik'in Uğur Pektaş hamlesi şoke etti yasak koydu görüştürmüyor

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan Gamze Özçelik, yaptığı yardımlarla adından söz ettirirken bir anda eski eşi Uğur Pektaş için aldığı kararla anılmaya başlandı. Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş ile olan ortak oğulları Murathan için aldığı kararla yakın çevresini bile şaşırttı.