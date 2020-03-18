Gamze Özçelik'in Uğur Pektaş hamlesi şoke etti yasak koydu görüştürmüyor
Umuda Koşanlar Derneği'yle yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş hakkındaki kararı duyanları şaşırttı.
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan Gamze Özçelik, yaptığı yardımlarla adından söz ettirirken bir anda eski eşi Uğur Pektaş için aldığı kararla anılmaya başlandı. Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş ile olan ortak oğulları Murathan için aldığı kararla yakın çevresini bile şaşırttı.
Gamze Özçelik, oğlu Murathan'ı Uğur Pektaş ile görüştürmeme kararı aldı. Hürriyet'in haberine göre, mahkeme de Uğur Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini dahi yasakladı.
Öte yandan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında evlenmiş, ikili 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Fakat ikilinin bu mutluluğu yalnızca 4 yıl sürmüştü. Özçelik ve Pektaş 2012 yılında başandı.
Boşanmanın ardından 5 yıl sonra birbirlerine yeni bir şans tanıyan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, bir kez daha hüsrana uğradı ve ayrıldılar.