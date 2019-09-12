Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik tesettüre girdi Kiraz Mevsimi'nde oynuyordu
Bir zamanların popüler oyuncusu Gamze Özçelik'in kendisi gibi oyuncu kardeşi Meltem Özçelik de kapandı.
Bir dönem Arka Sokaklar dizisiyle fırtınalar estiren ardından oyunculuğu bırakarak tesettüre girip yaptığı yardımlarla iyilik peşinde koşmaya başlayan Gamze Özçelik, şimdilerde ''Umuda Koşanlar'' derneğinin başkanlığını yapıyor.
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Manevi bir değişim yaşayarak dine yönelen Gamze Özçelik, tesettüre girmesinin ardından yaptığı iyiliklerle adından söz ettiriyordu ki kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Meltem Özçelik'in değişimi dikkat çekti.
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Daha önce Kiraz Mevsimi, Çilek Kokusu gibi dizilerde oynayan Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'i görenler tanımakta zorluk çekti.
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Bir dönem ablası gibi modellikle de ilgilenmiş olan Meltem Özçelik, ablası gibi dine yönelerek tesettüre girdi.
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