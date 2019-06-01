Gamze Özçelik tesettüre girmişti! Yardımlarıyla gönüllere taht kuruyor

Ülkeden ülkeye yardım için koşan ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren güzel oyuncu, Tanzanya'nın Mafia adasından paylaşımlar yaptı. Özçelik, miniklerle oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımına ise takipçileri beğeni yağdırdı.