Gamze Özçelik tesettüre girmişti! Yardımlarıyla gönüllere taht kuruyor
Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da yardım çalışmalarına devam ediyor. Özçelik'in son olarak gittiği Tanzanya'dan yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu.
Oyunculuk kariyerine ara vererek tesettüre giren ve yardım faaliyetlerinde bulunan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği üyeleriyle Ramazan boyunca Tanzanya'da olacağını duyurmuştu. Özçelik, Tanzanya'dan paylaşımlarıyla gönüllere taht kuruyor.
Ülkeden ülkeye yardım için koşan ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren güzel oyuncu, Tanzanya'nın Mafia adasından paylaşımlar yaptı. Özçelik, miniklerle oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımına ise takipçileri beğeni yağdırdı.
Gamze Özçelik, geçtiğimiz gün de Instagram hesabından oradan bir çocukla baklava yerken çekildiği pozunu, "Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin" notuyla paylaşmıştı.
Gamze Özçelik'in gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılandığı ortaya çıkmıştı.