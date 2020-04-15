Gamze Özçelik oğlunu neden Uğur Pektaş'la görüştürmediğini açıkladı

Uzun bir süredir Kanal D ekranlarında yayımlanan Arka Sokaklar dizi setinin daha ilk bölümlerinde tanışarak mutlu bir beraberliğe adım atan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, 2010 yılında da oğulları Murathan'ı kucaklarına almışlardı.