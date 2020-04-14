Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş kararından vazgeçmedi duygusal paylaşım

Umuda Koşanlar Derneği'yle yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Gamze Özçelik, son zamanlarda eski eşi Uğur Pektaş için aldırdığı kararla gündeme geldi. Gamze Özçelik, yakın çevresini şaşırtan bir karar aldı ve babasının oğlunu görmesini engelledi. Bu gelişme sonrası Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile ilk paylaşım geldi.