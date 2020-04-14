Gamze Özçelik eski eşi Uğur Pektaş kararından vazgeçmedi duygusal paylaşım
Gamze Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş için aldırdığı mahkeme kararından hala vazgeçmedi. Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan ile görüşmesi hala yasak.
Umuda Koşanlar Derneği'yle yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Gamze Özçelik, son zamanlarda eski eşi Uğur Pektaş için aldırdığı kararla gündeme geldi. Gamze Özçelik, yakın çevresini şaşırtan bir karar aldı ve babasının oğlunu görmesini engelledi. Bu gelişme sonrası Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile ilk paylaşım geldi.
Oğlu ile fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş altına şu notu düştü:
"Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..."
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş’ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü.
Bu süreçte Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.