Gamze Özçelik Diyanet tarafından da 'İyilik meleği' seçildi anlamlı ödül

Dünyanın dört bir yanında yaptığı iyiliklerle gündeme gelen Gamze Özçelik de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile davetliler katıldı. Burada konuşan Erbaş, 'Dünyayı iyilik değiştirecek' sloganı ile düzenledikleri Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahiplerinin 500 iyilik hikayesi arasından belirlendiğini söyledi.