Gamze Özçelik Diyanet tarafından da 'İyilik meleği' seçildi anlamlı ödül
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan Gamze Özçelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda verilen törenle İyilik Ödülü'ne layık görüldü.
Oyunculuğu bırakmanın ardından iyilikten iyiliğe koşarken yardımlarını dernek çatısı altında birleştirerek Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, dünyanın dört bir yanına giderek yaptığı yardımlarla herkesin gönlünü fethetti. Böylece Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 6'ncı Uluslararası İyilik Ödülleri'nde Özçelik'e ödül verdi.
Dünyanın dört bir yanında yaptığı iyiliklerle gündeme gelen Gamze Özçelik de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile davetliler katıldı. Burada konuşan Erbaş, 'Dünyayı iyilik değiştirecek' sloganı ile düzenledikleri Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahiplerinin 500 iyilik hikayesi arasından belirlendiğini söyledi.
Jürinin yaptığı detaylı incelemenin ardından seçilen 7 iyilik hikayesine 'Uluslararası İyilik Ödülü' verileceğini kaydeden Erbaş, perşembe günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'iyilik' ve 'vefa' ödüllerinin sahiplerini bulacağını belirtti.
Uluslararası İyilik Ödülleri'ni her nevi kötülüğün yaygınlaştığı dünyada iyilere teveccühle iyiliği teşvik etmek adına düzenlediklerini vurgulayan Erbaş, İslam'ın en temel hedeflerinden birinin yeryüzünde iyiliği ve güzel ahlakı yaymak, kötülüğü ve çirkinliği de ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.