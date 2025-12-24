BIST 11.351
Gamze Erçel'den kardeşi Hande Erçel'in yeni ilişkisi hakkında yorum

Hande Erçel’in, iş insanı Hakan Sabancı ile yollarını ayırmasının ardından adı bu kez yapımcı Onur Güvenatam ile anılmaya başladı. Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran iddialar sonrası, ünlü oyuncunun ablası Gamze Erçel sessizliğini bozdu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın beklenmedik ayrılığı, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

Ayrılık sonrası ilk kez İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Erçel, özel hayatıyla ilgili sorulara net bir şekilde yanıt vermek istemediğini söyleyerek konuyu kapatmıştı.

Ayrılığın ardından ünlü oyuncunun aşk hayatı merak konusu olurken, kulislerde bu kez Onur Güvenatam ismi dolaşmaya başladı. 

İkiliyle ilgili ortaya atılan Londra seyahati iddiası, söylentileri daha da güçlendirdi. 

