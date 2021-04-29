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Gamze Erçel, dekolteli elbisesiyle bisiklete binip poz verdi!

Gamze Erçel, dekolteli elbisesiyle bisiklete binip poz verdi!

Bir haftalık Maldivler tatilinden dönen Gamze Erçel, sosyal medya hesabından bisikletle verdiği pozları paylaştı. Erçel'in cesur pozları kısa sürede gündem olmayı başardı.

Gamze Erçel, dekolteli elbisesiyle bisiklete binip poz verdi!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel, Maldivler tatilinden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İstanbul'a dönen sosyal medya fenomeni, Maldivler'de bisiklet üzerinde çektirdiği kareleri yayınladı.

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Gamze Erçel, dekolteli elbisesiyle bisiklete binip poz verdi!

Göğüs dekolteli pozlar veren Erçel, "Tam kapamaya giriş yaptığımıza göre benim profil bir süre daha Maldivler’de kalabilir mi? Ne diyorsunuz" mesajını paylaştı.

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Gamze Erçel, dekolteli elbisesiyle bisiklete binip poz verdi!

Maldivler tatili

Eşi Caner Yıldırım'la Maldivler tatiline giden çifte, orada ablası Hande Erçel ile sevgilisi Kerem Bürsin'in de eşlik etmişti.

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Gamze Erçel, dekolteli elbisesiyle bisiklete binip poz verdi!

İşte Gamze Erçel'in Maldivler tatilinden paylaştığı bazı kareler...

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