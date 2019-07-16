Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner eşi Joe Jonas ile tropikal balayında!
Efsane dizi Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner, geçtiğimiz ay Joe Jonas ile Paris'te Martinet Şatosu’nda dünyaevine girmişti. Turner ve eşi Jonas balayının keyfini çıkartıyor.
Game of Thrones’un yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, Las Vegas’taki gizli nikahın ardından geçen ay Fransa’da yaptıkları lüks düğün sonrası balayında. 23 yaşındaki Turner ile 29 yaşındaki Jonas, Maldivler’de tropikal bir balayı yaptı.
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Kunfunadhoo Adası’ndaki Soneva Fushi adlı otelde konaklayan ünlü çift, balayından fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sophie Turner, 14,8 milyonluk Instagram takipçilerine “Cennet” mesajıyla paylaşım yaptı.
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Joe Jonas ise “Mutluluğu buldum” mesajıyla paylaşım yaptı. Çift, Maldivler’in ardından İtalya’ya gitti.
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Turner ve Jonas, Positano şehrinde lüks yatla tur yaparken görüntülendi.
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