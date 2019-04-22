Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hakkında bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız

Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hakkında bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız

Vogue Türkiye dergisi, Game of Thrones dizisinin fenomen başrol oyuncusu 32 yaşındaki Emilia Clarke hakkında bilinmeniz gereken 5 özelliği derledi. Bilgiler arasında ünlü oyuncunun, dizi seçmelerinde 'tavuk dansı' yaparak seçildiği bile var!

Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hakkında bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız - Sayfa 1

Tüm dünyada hayranları tarafından yeni bölümlerinin merakla beklendiği Game of Thrones dizisinin 8'inci sezonunun ilk bölümü geçen hafta yayınlanmıştı.

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Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hakkında bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız - Sayfa 2

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte fenomenin dizinin oyuncuları yeniden gündeme gelmeye başladı.

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Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hakkında bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız - Sayfa 3

İşte, dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran 32 yaşındaki Emilia Clarke'ın bilinmeyenleri...

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Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hakkında bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız - Sayfa 4

ÜÇ EJDERHA VE BİR DE ARI DÖVMESİ

Ünlü oyuncunun kolunda "Bu anne bebeklerini asla unutmayacak" notuyla Instagram’da paylaştığı, üç ejderha dövmesi bulunuyor. 

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