Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hakkında bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız
Vogue Türkiye dergisi, Game of Thrones dizisinin fenomen başrol oyuncusu 32 yaşındaki Emilia Clarke hakkında bilinmeniz gereken 5 özelliği derledi. Bilgiler arasında ünlü oyuncunun, dizi seçmelerinde 'tavuk dansı' yaparak seçildiği bile var!
Tüm dünyada hayranları tarafından yeni bölümlerinin merakla beklendiği Game of Thrones dizisinin 8'inci sezonunun ilk bölümü geçen hafta yayınlanmıştı.
113
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte fenomenin dizinin oyuncuları yeniden gündeme gelmeye başladı.
213
İşte, dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran 32 yaşındaki Emilia Clarke'ın bilinmeyenleri...
313
ÜÇ EJDERHA VE BİR DE ARI DÖVMESİ
Ünlü oyuncunun kolunda "Bu anne bebeklerini asla unutmayacak" notuyla Instagram’da paylaştığı, üç ejderha dövmesi bulunuyor.
413