Game of Thrones'un olay olan seks sahnelerinin nasıl çekildiği ortaya çıktı!
Efsane dizi Game of Thrones dizisinde olay olan sevişme sahneleri için HBO'nun "mahremlik koordinatörü" açıklama yaptı. Bakın o seks sahneleri nasıl çekilmiş.
8 Sezon süren HBO'nun efsane dizisi Game of Thrones'a birçok sevişme sahnesi damga vurmuş ve çok konuşulmuştu. Olay olan o sahnelerin nasıl çekildiğini "mahremlik koordinatörü" Alicia Rodis, açıkladı.
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Game of Thrones'un yanı sıra The Deuce dizisinde de görev yapan eski dublör, The Atlantic'e verdiği röportajda seks sahnelerinin çekiminde aktörlerin cinsel organlarının temas etmemesi için özel bir çamaşır kullanıldığını bildirdi.
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Erkekler için "hibue", kadınlar için "shibue" adı verilen bu askısız ten rengi iç çamaşırında cinsel organların üzerine denk gelecek şekilde silikon bir bölüm de bulunuyor.
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Rodis, "durumun garipleşmemesi için" çektikleri bazı sahnelerin ne kadar süreceğini önceden planladıkların söyledi.
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