Game of Thrones'un genç yıldızı Sophie Turner eşiyle Miami tatilinde! Joe Jonas ile evlenmişti

Game of Thrones'un genç yıldızı Sophie Turner, şarkıcı Joe Jonas, Las Vegas’taki gizli nikahın ardından geçen ay Fransa’da yaptıkları lüks düğün sonrası balayına çıkmıştı. 23 yaşındaki Turner ile 29 yaşındaki Jonas, Maldivler’de tropikal bir balayı yapmıştı.