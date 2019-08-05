Game of Thrones'un genç yıldızı Sophie Turner eşiyle Miami tatilinde! Joe Jonas ile evlenmişti
Yayımlandığı dönem büyük yankı uyandıran Game of Thrones'un yıldızı Sophie Turner, geçtiğimiz ay dünyaevine girdiği eşi Joe Jonas'ın ailesiyle birlikte, Miami'de görüntülendi.
Game of Thrones'un genç yıldızı Sophie Turner, şarkıcı Joe Jonas, Las Vegas’taki gizli nikahın ardından geçen ay Fransa’da yaptıkları lüks düğün sonrası balayına çıkmıştı. 23 yaşındaki Turner ile 29 yaşındaki Jonas, Maldivler’de tropikal bir balayı yapmıştı.
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Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat vermiş olan Turner, eşi Joe Jonas, eşinin abisi Nick Jonas ve eltisi Priyanka Chopra ile Miami'de görüntülendi.
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Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, 'Happiness Begins' müzik turu için prova çalışmalarına hız verirken, eşi Sophie Turner ve aslen Hindistanlı olan sinema oyuncusu yengesi Priyanka Chopra, havuz başında güneşin tadını çıkardılar.
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Yeşil bikinisiyle, Sansa'dan oldukça uzak bir görüntü çizen Turner'ı, hayranları tanımakta zorlandı.
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