Game of Thrones'un Gece Kralı Vladimir Furdik kimdir bakın kim çıktı

Gece Kralı’nın ölüm sahnesi sonrası sevinç çığlıkları atıldı. Gece Kralı’nın öldürülmesi sonrası Game of Thrones'un Nigh King’ini canlandıracan Vladimir Furdik’un da rolü bitmiş oldu. Dizinin yayınlanmasından sonra herkes Nigh King’in aslında kim olduğunu merak etti.