Game of Thrones'un Gece Kralı Vladimir Furdik kimdir bakın kim çıktı
Game of Thrones dizisi 8. sezon 3. bölümüyle herkesi erkan başına kilitlemişti. Gece Kralının ölümün sonrası herkes bu rolü canlandıran Vladimir Furdik’u merak ediyor.
Bu yıl son sezonu yayınlanan ve dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisi 8. sezon 3. bölümüyle herkesi erkan başına kilitlemişti. Dizinin hayranları geçen hafta 8 sezon boyunca beklenen Gece Kralı’nın ölümüne ve Ak gezerlerin yok oluşuna şahit oldu. Dizi bütün dünyada büyük heyecan yaratırken Arya Stark’ın Gece Kralı’nın öldürdüğü sahnede resmen nefesler tutuldu.
Gece Kralı’nın ölüm sahnesi sonrası sevinç çığlıkları atıldı. Gece Kralı’nın öldürülmesi sonrası Game of Thrones'un Nigh King’ini canlandıracan Vladimir Furdik’un da rolü bitmiş oldu. Dizinin yayınlanmasından sonra herkes Nigh King’in aslında kim olduğunu merak etti.
Game of Thrones dizisinde Night King karakterine hayat veren Vladimir Furdik, 8’inci sezonun 3’üncü bölümüyle adeta küllerinden yeniden doğdu. Geçen hafta yayınlanan bölümle herkesin araştırmaya girdiği Furdik, meğer bundan üç sezon önce dizide dublörlük yapıyormuş…İşte Furdik hakkında merak edilenler…
1970 doğumlu Slovak oyuncu, Denisa Furdikova ile evli. Yıllarca film ve dizilerde dublörlük yapan Vladimir, Game of Thrones dizisinde yer alan dublörlerden sadece biriydi…Ne olduysa 5’inci sezon oldu…