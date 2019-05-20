Game of Thrones'ta hatalar arka arkaya! Şimdi de su şişesi unutuldu
Game of Thrones dizisi 8. sezonunda yayınlanan bölümlerinden çok hatalarıyla konuşuldu. Final bölümünün yayınlandığı dizide kahve bardağından sonra su şişesi unutuldu.
Final sezonuyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratan dizi, bu sabaha karşı yayımlanan son bölümüyle ekrana veda ederken, finale yine bir sahnede unutulduğu düşünülen su şişesi damga vurdu.
ABD’nin HBO kanalında yayınlanan dizinin bir sahnesinde Samwell Tarly’nin ayaklarının arkasında bir su şişesi görüldü. Bir başka şişe ise Sir Davos Seaworth’ün ayaklarının dibinde belirdi.
Game of Thrones dizisinde geçtiğimiz haftalarda Deanerys'ın masasında bir kahve bardağı unutulmuştu. HBO daha önceki kahve bardağı olayıyla ilgili bir açıklama yapmıştı ve bunun bir hata olduğunu açıklamıştı.
Dizinin final sezonunun dördüncü bölümünde de Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve bardağı vardı. Daenerys Targaryen’in önünde duran bardak pek çok çekimde görülüyordu.