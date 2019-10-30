Game of Thrones yeni dizisi House of the Dragons ile TT oldu HBO lansmanını yaptı
İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin yeni dizi projesinin adı "House of the Dragon" oldu.
Yayınlandığı dönem milyonlar tarafından izlenen Game of Thrones dizisinin yeni adı "House of the Dragon" olarak yer aldı. Sekiz sezonluk yeni dizide Game of Thrones'daki olaylardan 100 yıl önce yaşananlar anlatılacak.
Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma HBO tarafından iptal edildiği belirtilirken, yapımcı firma HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.
'House of the Dragon' (Ejderha'nın Evi) adı verilen yeni dizinin yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de bulunuyor. Dizinin yayın tarihi ise tam olarak bilinmiyor.
Bu açıklamadan saatler önce, ABD basınında yer alan haberlerde bu yıl bahar aylarında duyurulan ve Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomi Watts'ın da kadrosunda bulunduğu dizi projesinin iptal edildiği duyurulmuştu.