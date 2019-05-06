Game of Thrones dizisi alay konusu oldu! Bomba hata herkesi güldürdü
Milyonların takip ettiği Game of Thrones dizisindeki bomba hata seyircileri güldürdü. Son yayınlanan bölümde gözüken Starbucks bardağı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelen Game of Thrones dizisinin 4. bölümü Türkiye'de bu sabah saatlerinde yayınlandı. Merakla beklenen bölümü izleyenlerin gözünden kaçmayan hata ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve zinciri Starbucks’ın bardağı vardı. Masanın üzerinde ve Daenerys Targaryen’in önünde duran Starbucks bardağı pek çok çekimde görüldü.
Sosyal medya kullanıcıları arasında bardağın viral amaçlı konulduğunu savunanlar da vardı, orada unutulduğunu düşünenler de vardı.
Konuyla ilgili pek çok espri de yapıldı. Kahve bardaklarına isim yazılması sırasında yapılan komik hatalarla tiye alınan Starbucks’ın Daenerys’in adını nasıl yazdığı en çok sorulan soru oldu.