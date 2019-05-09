Game of Thrones dilini binlerce kişi öğreniyor! Birçok gerçek dilden daha fazla kişi konuşuyor
Milyonlar tarafından beğeniyle izlenen Game of Thrones dizisi, sadece yayınlanan bölümleriyle değil de farklı konularla da gündeme geliyor. Son olarak ise dizide kullanılan 'Yüksek Valyria' dilini binlerce kişinin öğrenmesiyle gündem oldu.
Game of Thrones dizisi için icat edilen hayali dili yüzbinlerce kişi öğreniyor. Dizinin 'Yüksek Valyria' ismi verilen dili büyük bir rekora imza attı. Çevrimiçi dil öğrenme uygulaması istatistiklerine göre bu dili öğrenenlerin sayısı 900 bini aştı.
"Her insan elbet ölecektir" anlamına gelen "Valar morgulis" sözleriyle hafızalara kazınan dil, dizinin uyarlandığı orijinal romanlarda sadece 50 kelime ile hayli kısıtlı bir kullanıma sahipti. George Martin'in romanı televizyona uyarlanırken, 'Yüksek Valyria' dilbilimci David Peterson tarafından geliştirilmeye başlandı.
Hayal mahsulü olan dilin ücretsiz eğitim kursunun popülerliği sitede 1 milyon 300 bin kişinin öğrendiği Türkçe'ye yaklaşmış durumda.
Uzmanlar hayal ürünü dili yeryüzündeki birçok gerçek dilden daha fazla kişinin konuştuğuna dikkat çekiyor.