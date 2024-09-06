Galler - Türkiye / Canlı anlatım

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçında Galler ile karşı karşılaşıyor. Bu mücadelenin sonunda hanesine 3 puan yazdırarak A Ligi hedefine zaferle başlamak isteyen Ay-yıldızlılarda 6 isim, sakatlıklar nedeniyle kadroda yer almadı. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maçı Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalıyor.

Galler 0 - 0 Türkiye / Canlı

37'Galler, Thomas'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak ağlarımıza giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

31'İtirazları sonucu Montella da sarı kart gördü.

30'Barış Alper ceza sahasında yerde kaldı. Millilerimiz bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

18'Ceza sahasının solunda topla buluşan Thomas'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

11'Ramsey sağ kanattan içeri kesmek istedi. Savunmaya çarpan top Millilerimizde kaldı.

5'Her iki takım da bu dakikalarda orta alanda topa sahip olamaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galler - Türkiye ilk 11'ler

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Davies, Williams, Thomas, Ampadu, James, Ramsey, Wilson, Johnson

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Bizim Çocuklar'ın hedefi tarihte ilk

EURO 2024'te çeyrek final oynayan Türkiye yeni rotasını Uluslar A Ligi olarak belirledi. A Millilerimiz, B Ligi 4. Grup'ta ilk maçına Galler'de çıkacak. Mücadelede Norveçli Rohit Saggi düdük çalacak. Karşılaşma Galler'in tüm milli maçlarını oynadığı Cadiff City Stadı'nda oynanacak. Mücadelede 3 puan hedefleyen milliler A Ligi'ne yükselmeyi amaçlıyor. Daha önce hiç A Ligi'nde yer almayan Türkiye, 3. kez B Ligi'nde mücadele edecek. Ay yıldızlılar bir kez C Ligi'nde oynadı, lider olup B Ligi'ne çıktı. 4. Grup'ta diğer rakiplerimiz İzlanda ile Karadağ İzlanda'da karşılaşacak.

"Dünya Kupası için önemli bir bilet"

Galler maçı öncesi Çağlar Söyüncü ile birlikte basın toplantısı düzenlenen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella,"Bu tarz maçları kestiremiyorsunuz bazen ama yarın (bugün) için en iyi şekilde hazırlandık ve saatleri sayıyoruz" dedi. Futbolda geçmiş diye bir şeyin olmadığını belirten Montella, "Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Ama artık geleceğe odaklanmalıyız. Böyle bir turnuva (EURO 2024) geçirdiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Ama artık bu geride kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası için önemli bir bilet. 22 yıllık hasreti bitirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Milli maç takvimi

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye