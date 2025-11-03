Galibiyet golü sonrası Fenerbahçeli futbolcular ve Tedesco böyle sevindi
Trendol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe"nin Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta 83. dakikada Jhon Duran'ın galibiyet golü sonrası futbolcular ve teknik heyet sevinç yumağı oluşturdu. O anlar objektiflere böyle yansıdı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, mutlu başladığı derbiyi mutsuz bitirdi. 5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 21. dakikada Emirhan Topçu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı.
26. dakikada Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle derbide üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Asensio'nun golleriyle skoru eşitledi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye çıkan John Duran galibiyeti getiren golü kaydetti.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye tutuk başlayan sarı-lacivertli takım 5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 geriye düşerken 22. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Emirhan Topçu'nun sgolüyle fark 2'ye çıkarken, siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü, 26. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskılı futbol oynamaya başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek'le farkı 1'e indirdi.
İlk yarının uzatma dakikalarında Semedo'nun pasında topla buluşan Asensio, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla skora denge getiren isim oldu. Müsabakanın ikinci yarısına Nene-Talisca değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, buna karşın hücumda istediği etkiyi oluşturamadı.