Galaya birlikte katılmışlardı! Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora ayrıldı mı?
Son dönemde magazin gündeminde sıkça konuşulan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora ayrılık iddiaları, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer aldı. Peki, Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora ayrıldı mı? Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın ayrılık iddiaları doğru mu?
Uykucu'nun galasına Çağatay Ulusoy ile katılan Aslıhan Malbora'nın ilişkisi, sosyal medyanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.
Çiftin birlikteliği ve olası ayrılık söylentileri, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.
Son olarak Çağatay Ulusoy'un doğum gününde ortaya çıkan video ortalığı kasıp kavurmuştu. Çift ilişkilerinde herşeyin yolunda olduğunu resmen göstermişti.
Geçtiğimiz günlerde Uykucu galasına katılan Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy'un samimiyeti aralarının kötü olmadığını gösterir gibiydi.
Ayrılıklarına ilişkin bir gelişme ise yaşanmadı.