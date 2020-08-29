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Galatasay'dan Deniz Türüç harekatı: Bonservisini al gel

Galatasaray'ın, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü gündemine aldığı belirtildi. Yapılan görüşmede Fenerbahçe'den bonservisini alması istenen Türüç'ü, Fatih Terim de görmek istiyor.

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Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin Deniz Türüç ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'deki bonservisini alması istendi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Deniz Türüç, Sarı lacivertli takıma Kayserispor'dan 2,5 milyon Euro karşılığında dahil olmuştu.
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