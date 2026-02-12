Galatasaraylıların sevgilisi olmuştu! Felipe Melo'nun sözleri taraftarı kızdırdı

"Juventus benim için bir hayat okuluydu"

Juventus dönemine değinen Melo, genç yaşta büyük bir kulübe gittiğini belirterek, "Birçok şeyden pişmanlık duydum. Juventus'ta henüz kazanmaya alışık olmayan genç bir çocuktum. Maliyetim yüksekti ve beklentiler fazlaydı. Ancak Juventus formasını giydiğim için kadere minnettarım; benim için bir hayat okuluydu." dedi.