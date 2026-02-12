Galatasaraylıların sevgilisi olmuştu! Felipe Melo'nun sözleri taraftarı kızdırdı
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Galatasaray-Juventus eşleşmesini değerlendirdi. Melo'nun sözleri taraftarın hoşuna gitmedi.
Galatasaray ve Juventus'un eski futbolcusu Felipe Melo, iki takım arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesini değerlendirdi. Brezilyalı futbolcu, Tutto Sport'a verdiği röportajda hem kariyerine hem de gelecek planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Juventus benim için bir hayat okuluydu"
Juventus dönemine değinen Melo, genç yaşta büyük bir kulübe gittiğini belirterek, "Birçok şeyden pişmanlık duydum. Juventus'ta henüz kazanmaya alışık olmayan genç bir çocuktum. Maliyetim yüksekti ve beklentiler fazlaydı. Ancak Juventus formasını giydiğim için kadere minnettarım; benim için bir hayat okuluydu." dedi.
Melo, dönemin teknik direktörü Antonio Conte'nin kendisini kampa götürmek istemesine rağmen ayrılık kararı aldığını ve sonrasında Juventus'un kazandığı şampiyonluklar için mutlu olduğunu ifade etti.
"PSG yerine Galatasaray'ı seçtim"
Fransa'dan da teklif aldığını açıklayan Melo, "PSG beni istemesine rağmen Galatasaray'ı bulduğum için şanslıydım. Türkiye'yi seçtiğim için pişman değilim. İstanbul devasa bir şehir ve Türk halkı olağanüstü bir tutkuya sahip." sözlerini kullandı.