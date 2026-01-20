Galatasaraylı Lucas Torreira'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Atletico Madrid maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılmak istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili konuştu. Torreira, "Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum, şu anda önemli bir dönemden geçiyoruz. Buradan gitmek istediğimi kendim söylerim zaten. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım." dedi.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid takımını konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncusu Lucas Torreira müsabakaya ilişkin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Uruguaylı yıldızın takımdan ayrılmak istediği yönünde çıkan haberler vardı. Torreira, Atletico Madrid maçı hakkında düşüncelerini ifade ettikten sonra ayrılık haberleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda geleceğimle ilgili çok konuşuldu ama ben gerçeklerle yönettim kendimi, kalbimden konuştum hep. Geldiğim ilk andan itibaren adanmış şekilde bu formayı giydim. Son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Okan Buruk'a, takım arkadaşlarıma ve Türkiye'deki tüm insanlara destekleri için teşekkür ederim. Ailenizden uzak bu tür durumları yönetmek zor. Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum, şu anda önemli bir dönemden geçiyoruz. Buradan gitmek istediğimi kendim söylerim zaten. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım. Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım her topta. Galatasaray'da olduğum her gün böyle olacak. En önemlisi Galatasaray, hiçbir oyuncu Galatasaray'dan önemli değildir."