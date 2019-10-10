Galatasaraylı Hakan Balta'dan flaş karar eşi ve çocuklarıyla geri dönüyor
Geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla futbolu bıraktığını açıklayan Hakan Balta'nın eşi Derya Balta 'Ezan sesi burnumuzda tüttü' diyerek 2.5 ay önce taşındıkları Almanya'dan geri dönme kararı aldı.
Eski milli takım futbolcusu ve adı Galatasaray'la özdeşleşen Hakan Balta, eşi Derya Balta ile aldıkları bir kararla Türkiye'ye dönmek için harekete geçti. Çift, oğulları Çağrı’nın, Bayer Münih’in alt yapısına transfer olması nedeniyle 2.5 ay önce Almanya’ya yerleşmişti.
Türkiye'ye dönme nedenlerini açıklayan Derya Balta, şu ifadelere yer verdi:
- "Soranlara yapamadılar, döndüler dersiniz. Evet yapamadık, dönme kararı aldık. Bu kararı alırken de hiç zorlanmadık, özledik..."
Ezan sesi burnumuzda tüttü: "Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray'ımız ve ezan sesimiz burnumuzda tüttü... Benim insanıma, ülkeme can feda..."
Ait olmadığımız bir ülkeye..: "Kendimizi hiç ait olmadığımız bir ülkeye ait hissettirmeye çalıştık.Bütün gün üstü başı kirlenmiş sokakta top oynayan çocuklarımızın hallerini özledik."