Galatasaraylı futbolcunun ayağı kırıldı!

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının 62. dakikasında oyuna giren Emre Akbaba'nın 68. dakikada ayağı kırıldı. Futbolcunun ayağı saha içerisinde alçıya alındı.

Rizespor - Galatasaray maçının 67. dakikasında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı.

Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş kenara, "ayağı kırılmış" şeklinde bir bilgi verdi. Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Emre Akbaba'nın yanına gelir gelmez kenara değişiklik işareti yaptı.

Emre Akbaba'nın yanısıra, Samudio, Onyekuru gözyaşlarına hakim olamazken, tüm futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Bazı oyuncular ise kendini yere bıraktı.

62. dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna giren Emre Akababa, Samudio'nun şutunu engellemek isterken sakatlık yaşadı. Milli futbolcu, sahaya giren ambulansla birlikte acilen hastaneye gitti.

Pozisyonun ardından Samudio, kırmızı kart gördü.