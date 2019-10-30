Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz oynattı Fatih Terim çıldıracak
Galatasaray'da Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Babel, Lemina ve Donk dansöz oynatarak efkar dağıttı.
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olmuştu. Dev derbi Umut Nayir'in 69.dakikada attığı golle siyah-beyazlı ekibin olmuştu. Galatasaray'ın ligde ve Avrupa arenasında kötü gidişatı sürerken, sosyal medyada ortaya çıkan video olay yarattı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin eski bir döneme ait olduğu iddia ediliyor.
Vur patlasın çal oynasın: Derbide kötü bir performans sergileyen futbolcuların maç sonrası partiye katılması ise taraftarları bir hayli kızdırdı. Radarspor'un servis ettiği görüntülerde Ryan Babel, Ryan Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.
''Çocuğum ameliyat oldu'': Ayrıca derbi öncesi "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması sosyal medyada büyük tepki topladı.
Videoda futbolculardan birinin "Kanka geçmiş olsun. Çocuğun nasıl iyi mi?" dediği duyuluyor.