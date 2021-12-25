Galatasaraylı Emre Mor'u ifşalayan fenomen Merve Taşkın'a ‘müstehcenlik’ten 5 ay hapis

İSTANBUL Beşiktaş’ta yaşayan 23 yaşındaki Merve Taşkın geçtiğimiz yıl ocak ayında, doğum gününde Hollanda’ya gitti. Amsterdam’daki Seks Müzesi ve Red Light District’i de ziyaret eden Merve Taşkın, burada çektiği cinsel objelerin fotoğraflarını paylaştı, iç çamaşırlarıyla poz verdi.