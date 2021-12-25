Galatasaraylı Emre Mor'u ifşalayan fenomen Merve Taşkın'a ‘müstehcenlik’ten 5 ay hapis
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Hollanda'daki seks müzesi ziyaretinde çektiği fotoğrafları paylaştığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Merve Taşkın, Galatasaray'da oynadığı dönemde Emre Mor'un kendisine gönderdiği mesajları ifşalamıştı.
İSTANBUL Beşiktaş’ta yaşayan 23 yaşındaki Merve Taşkın geçtiğimiz yıl ocak ayında, doğum gününde Hollanda’ya gitti. Amsterdam’daki Seks Müzesi ve Red Light District’i de ziyaret eden Merve Taşkın, burada çektiği cinsel objelerin fotoğraflarını paylaştı, iç çamaşırlarıyla poz verdi.
Yaklaşık 3 ay sonra tatil için bu kez Çanakkale’ye giden Merve Taşkın, kaldığı otelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Merve Taşkın, hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma açıldığını öğrendi.
Merve Taşkın’a Müstehcen paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar Hapis istemiyle dava açıldı. Merve Taşkın’a açılan dava dünya medyasında da haber oldu.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davada savunma yapan Merve Taşkın, fotoğrafları bir müzede çektirdiğini ve kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Taşkın, “Suç işlemedim. Paylaşımı orada yaptım. Orada suç değil” dedi.